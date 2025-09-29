Kolbeinn gulltryggði sigurinn

Kolbeinn Þórðarson gulltryggði Gautaborg góðan útisigur á Öster, 2:0, í sænsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í kvöld.
Kolbeinn skoraði seinna mark Gautaborgar á 89. mínútu og var síðan skipt af velli í uppbótartímanum. Þetta er hans sjöunda mark í úrvalsdeildinni á þessu keppnistímabili.
Gautaborg komst með sigrinum í fjórða sæti deildarinnar með 44 stig og er í hörðum slag um Evrópusæti.
Mjällby er með yfirburðastöðu á toppnum, 60 stig gegn 49 hjá Hammarby þegar fimm umferðum er ólokið. AIK í þriðja sætinu er með 44 stig eins og Gautaborg.