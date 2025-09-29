Íþróttir | Fótbolti | mbl | 29.9.2025 | 19:30

Kolbeinn gulltryggði sigurinn

Kolbeinn Þórðarson skoraði undir lokin í kvöld.
Kolbeinn Þórðarson skoraði undir lokin í kvöld. Ljósmynd/Gautaborg

Kolbeinn Þórðarson gulltryggði Gautaborg góðan útisigur á Öster, 2:0, í sænsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í kvöld.

Kolbeinn skoraði seinna mark Gautaborgar á 89. mínútu og var síðan skipt af velli í uppbótartímanum. Þetta er hans sjöunda mark í úrvalsdeildinni á þessu keppnistímabili.

Gautaborg komst með sigrinum í fjórða sæti deildarinnar með 44 stig og er í hörðum slag um Evrópusæti.

Mjällby er með yfirburðastöðu á toppnum, 60 stig gegn 49 hjá Hammarby þegar fimm umferðum er ólokið. AIK í þriðja sætinu er með 44 stig eins og Gautaborg.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Má búast við því að markaðurinn svari kallinu“ „Held að margir muni sakna okkar“ Í samtali við ráðuneyti um að ferja fólki heim „Við erum bara í sjokki“
Fleira áhugavert
„Búin að vera mikið á milli tannanna hjá fólki“ Tóku ekki sénsinn „Má búast við því að markaðurinn svari kallinu“ Í samtali við ráðuneyti um að ferja fólki heim