Íþróttir | Fótbolti | mbl | 29.9.2025 | 12:28

Með 500 milljón evra klásúlu í samningnum

Marc Bernal í leik með Barcelona á tímabilinu.
Marc Bernal í leik með Barcelona á tímabilinu. AFP/Manaure Quintero

Spænski knattspyrnumaðurinn Marc Bernal hefur framlengt samning sinn við spænska stórliðið Barcelona.

Þetta tilkynnti félagið á heimasíðu sinni en Bernal, sem er einungis 18 ára gamall, er einn af efnilegustu leikmönnum Spánar í dag.

Bernal skrifaði undir fjögurra ára samning sem gildir til sumarsins 2029 en ítalski félagaskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano vekur athygli á því að leikmaðurinn sé með 500 milljón evra klásúlu í nýjum samningi sínum.

Þrátt fyrir ungan aldur hefur Bernal komið við sögu í tveimur deildarleikjum með Barcelona á tímabilinu og lagt upp eitt mark. Alls á hann að baki fimm leiki fyrir félagið í öllum keppnum.

mbl.is
Fleira áhugavert
Bréf til starfsfólks: Allt reynt til að bjarga félaginu Farþegar hvattir til að skoða björgunarfargjöld Fólk farið að flytja burt úr bænum Sex vélar fastar ytra: 700-900 fóru út í morgun
Fleira áhugavert
Sex vélar fastar ytra: 700-900 fóru út í morgun „Við erum bara í sjokki“ Árshátíð á Spáni: Áttu bókað flug heim í kvöld Missa úr skóla og vinnu vegna Play