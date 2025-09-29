Með 500 milljón evra klásúlu í samningnum

Spænski knattspyrnumaðurinn Marc Bernal hefur framlengt samning sinn við spænska stórliðið Barcelona.
Þetta tilkynnti félagið á heimasíðu sinni en Bernal, sem er einungis 18 ára gamall, er einn af efnilegustu leikmönnum Spánar í dag.
Bernal skrifaði undir fjögurra ára samning sem gildir til sumarsins 2029 en ítalski félagaskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano vekur athygli á því að leikmaðurinn sé með 500 milljón evra klásúlu í nýjum samningi sínum.
Þrátt fyrir ungan aldur hefur Bernal komið við sögu í tveimur deildarleikjum með Barcelona á tímabilinu og lagt upp eitt mark. Alls á hann að baki fimm leiki fyrir félagið í öllum keppnum.