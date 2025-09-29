Verður keyptur næsta sumar

Forráðamenn ítalska knattspyrnufélagsins Inter Mílanó ætla sér að kaupa svissneska varnarmanninn Manuel Akanji næsta sumar.
Það er ítalski félagaskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano sem greinir frá þessu en Akanji, sem er þrítugur, gekk til liðs við Inter á láni frá Manchester City í sumar.
Inter er með forkaupsrétt á leikmanninum næsta sumar en ef Inter vinnur ítölsku A-deildina og Akanji leikur meirihluta leikjanna, verður ítalska félagið að kaupa hann.
Forráðamenn Inter eru hins vegar það ánægðir með miðvörðinn að þeir ætla sér að kaupa hann af City fyrir 15 milljónir punda, þó svo að félagið verði ekki ítalskur meistari.