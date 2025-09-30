Chelsea hafði betur gegn lærisveinum Josés Mourinhos í Benfica, 1:0, í 2. umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu á Stamford Bridge í Lundúnum í kvöld.
Mourinho hefur sem kunnugt er tvisvar verið knattspyrnustjóri Chelsea.
Sigurmarkið reyndist sjálfsmark Richard Rios eftir 18 mínútna leik.
Joao Pedro, sóknarmaður Chelsea, fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt undir blálokin.
Chelsea vann sinn fyrsta sigur í deildarkeppninni en Benfica er enn án stiga.
Bodö/Glimt og Tottenham Hotspur skildu svo jöfn, 2:2, í Noregi.
Staðan var markalaus í hálfleik en Kasper Högh, fyrrverandi leikmaður Vals, klúðraði vítaspyrnu fyrir Bodö/Glimt á 35. mínútu.
Jens Petter Hauge skoraði svo tvívegis fyrir heimamenn og kom liðinu þannig í 2:0.
Micky van de Ven minnkaði muninn fyrir Tottenham stuttu eftir síðara mark Hauge, á 68. Mínútu, og Jostein Gundersen varð svo fyrir því óláni að skora sjálfsmark einni mínútu fyrir leikslok.
Tottenham er með fjögur stig og Bodö/Glimt er með tvö stig eftir fyrstu tvær umferðirnar.
Öðrum leikjum kvöldsins lyktaði með stórsigrum:
Atlético Madríd - Eintracht Frankfurt 5:1
Inter Mílanó - Slavia Prag 3:0
Pafos – Bayern München 1:5