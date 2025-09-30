Íþróttir | Fótbolti | mbl | 30.9.2025 | 19:51

Galatasaray - Liverpool, staðan er 1:0

Jeremie Frimpong og Ismail Jakobs í leiknum í kvöld.
Jeremie Frimpong og Ismail Jakobs í leiknum í kvöld. AFP/Ozan Kose
mbl.is

Jón Kristinn Jónsson

jonkr@mbl.is

Tyrklandsmeistarar Galatasaray mæta Englandsmeisturum Liverpool í 2. umferð deildarkeppninnar í Meistaradeild Evrópu í fótbolta í Istanbúl klukkan 19.

Galatasaray fékk skell, 5:1, á útivelli gegn Frankfurt í 1. umferðinni. Liverpool vann Athlético Madrid á heimavelli, 3:2.

Mbl.is fylgist með gangi mála og færir ykkur það helsta úr leiknum í beinni textalýsingu.

Leiklýsing

Galatasaray 1:0 Liverpool opna loka
45. mín. Galatasaray VAR +3 Heimamenn taka spyrnuna og spyrnan fer í varnarmann Liverpool og þaðan upp í höndina á honum. Ekkert víti dæmt eftir að Varsjáinn skoðaði málið.
