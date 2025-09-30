Galatasaray vann frækinn sigur á Liverpool

Galatasaray frá Tyrklandi tók á móti Liverpool frá Englandi í 2. umferðinni í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld og lauk leiknum með 1:0 sigri Galatasaray.
Eftir leikinn eru bæði liðin með 3 stig eftir tvo leiki í Meistaradeildinni.
Fyrsta færi leiksins kom á 3. mínútu leiksins þegar Baris Yilmas komst einn á móti Alisson Becker í marki Liverpool sem mætti honum vel og varði í horn.
Á 14. mínútu fékk Liverpool algjört dauðafæri þegar Hugo Ektike átti skot á mark Galatasaray en Ugurcan Cakır varði skot hans út í teig. Þar mætti Cody Gakpo til að fylgja eftir en varnarmaður heimamanna bjargaði á marklínu.
Nokkrum sekúndum seinna fengu heimamenn vítaspyrnu. Úr spyrnunni skoraði Victor Osimhen af öryggi og staðan 1:0 fyrir Galatasaray.
Liverpool-menn voru miklu meira með boltann í fyrri hálfleik og sköpuðu sér nokkur góð færi en tókst ekki að jafna leikinn og var staðan í hálfleik 1:0 fyrir Galatasaray.
Victor Osimhen komst í dauðafæri á 54. mínútu leiksins þegar hann komst inn í sendingu milli varnarmanna Liverpool en Alisson sá við slöku skoti hans.
Alisson þurfti síðan að fara af velli strax í kjölfarið eftir að hafa meiðst. Inn á í hans stað kom Giorgi Mamardashvili.
Á 62. mínútu leysti Arne Slot ekki lengur á blikuna, gerði þrefalda skiptingu og setti sína helstu hesta inn á völlinn þegar þeir Conor Bradley, Mohamed Salah og Alexander Isak komu allir inn á.
Clément Turpin dómari leiksins dæmdi vítaspyrnu á Galatasaray á 88. mínútu. Nokkrum mínútum síðar dæmdi hann vítaspyrnuna af eftir að hafa skoðað atvikið á skjánum.
Liverpool-menn reyndu hvað þeir gátu til að ná jöfnunarmarki en allt kom fyrir ekki og vann Galatasaray frækinn sigur á ensku meisturunum.
|Þróttur R.
|3:2
|Breiðablik
|Sterkur sigur hjá Þrótti og aftur mistekst Blikum að tryggja titilinn. Titilbaráttan lifir áfram.Leik lokið