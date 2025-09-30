Ísland gæti mætt Ísrael þrátt fyrir bann

Stjórn Knattspyrnusambands Evrópu, UEFA, hefur áhuga á að útiloka Ísrael frá keppnum sambandsins vegna átakanna á Gasa.
Landslið Ísraels fengju þá ekki að keppa í undankeppni EM eða lokamótinu og ísraelsk félagslið yrðu útilokuð frá Evrópukeppnum sömuleiðis. Einnig yrði Ísrael meinað að taka þátt í Þjóðadeildinni.
The Guardian greinir frá því að FIFA, Alþjóða knattspyrnusambandið, hafi lítinn áhuga á að útiloka Ísrael frá sínum keppnum og gæti Ísrael því unnið sér inn sæti á lokamóti HM.
Það setur UEFA í erfiða stöðu því Ísrael fengi þá áfram að keppa í undankeppni HM í Evrópu en UEFA stýrir undankeppninni.
Ísland og Ísrael voru saman í Þjóðadeildinni árið 2022 og mættust í umspili fyrir EM 2024. Ísland vann 4:1 í umspilinu en tapaði síðan á móti Úkraínu í úrslitum þess.
Ísland og Ísrael gætu verið saman í riðli fyrir næstu undankeppni HM, jafnvel ef UEFA setur ísraelsku liðin í bann.