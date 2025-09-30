Íþróttir | Fótbolti | mbl | 30.9.2025 | 14:00

Ísland gæti mætt Ísrael þrátt fyrir bann

Guðlaugur Victor Pálsson í baráttunni gegn Ísrael í umspilinu um …
Guðlaugur Victor Pálsson í baráttunni gegn Ísrael í umspilinu um sæti á EM 2024. Ljósmynd/Szilvia Micheller

Stjórn Knattspyrnusambands Evrópu, UEFA, hefur áhuga á að útiloka Ísrael frá keppnum sambandsins vegna átakanna á Gasa.

Landslið Ísraels fengju þá ekki að keppa í undankeppni EM eða lokamótinu og ísraelsk félagslið yrðu útilokuð frá Evrópukeppnum sömuleiðis. Einnig yrði Ísrael meinað að taka þátt í Þjóðadeildinni.

The Guardian greinir frá því að FIFA, Alþjóða knattspyrnusambandið, hafi lítinn áhuga á að útiloka Ísrael frá sínum keppnum og gæti Ísrael því unnið sér inn sæti á lokamóti HM.

Það setur UEFA í erfiða stöðu því Ísrael fengi þá áfram að keppa í undankeppni HM í Evrópu en UEFA stýrir undankeppninni.

Ísland og Ísrael voru saman í Þjóðadeildinni árið 2022 og mættust í umspili fyrir EM 2024. Ísland vann 4:1 í umspilinu en tapaði síðan á móti Úkraínu í úrslitum þess.

Ísland og Ísrael gætu verið saman í riðli fyrir næstu undankeppni HM, jafnvel ef UEFA setur ísraelsku liðin í bann.

