Klopp ætlar ekki að stýra öðru liði

Þjóðverjinn Jürgen Klopp ætlar ekki að verða knattspyrnustjóri á ný en hann yfirgaf Liverpool árið 2024 eftir níu farsæl ár hjá félaginu.
Hann tók í kjölfarið við sem yfirmaður knattspyrnumála hjá Red Bull-keðjunni sem á nokkur félög um heim allan.
„Ég hef notið lífsins undanfarið og notið þess að vera með barnabörnunum. Ég hef notið þess að gera venjulega hluti og komist að því að ég ætla ekki að taka við starfi sem knattspyrnustjóri aftur,“ sagði Klopp við The Athletic.
„Ég sakna þess ekki neitt að vera á hliðarlínunni,“ bætti Klopp við en hann stýrði Mainz og Dortmund í heimalandinu áður en hann tók við Liverpool.