Lykilmaður Liverpool meiddist

Alisson Becker, markvörður og einn lykilmanna Liverpool, þurfti að fara meiddur af velli snemma í síðari hálfleik í leik liðsins gegn Galatasaray í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu í kvöld.
Staðan er 1:0 þegar þetta er ritað en Alisson varði frá markaskoraranum Victor Osimhen úr dauðafæri og virtist meiðast í sömu andrá.
Líkast til er um meiðsli aftan í læri eða nárameiðsli að ræða en Alisson gekk sjálfur af velli og Giorgi Mamardashvili kom inn á í hans stað.
Liverpool mætir Chelsea á útivelli í ensku úrvalsdeildinni á laugardag og verður að teljast ólíklegt að Alisson geti tekið þátt í þeim leik.