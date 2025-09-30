Íþróttir | Fótbolti | mbl | 30.9.2025 | 20:30

Lykilmaður Liverpool meiddist

Victor Osimhen og Alisson Becker í leiknum í kvöld.
Alisson Becker, markvörður og einn lykilmanna Liverpool, þurfti að fara meiddur af velli snemma í síðari hálfleik í leik liðsins gegn Galatasaray í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu í kvöld.

Staðan er 1:0 þegar þetta er ritað en Alisson varði frá markaskoraranum Victor Osimhen úr dauðafæri og virtist meiðast í sömu andrá.

Líkast til er um meiðsli aftan í læri eða nárameiðsli að ræða en Alisson gekk sjálfur af velli og Giorgi Mamardashvili kom inn á í hans stað.

Liverpool mætir Chelsea á útivelli í ensku úrvalsdeildinni á laugardag og verður að teljast ólíklegt að Alisson geti tekið þátt í þeim leik.

