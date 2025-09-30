Mbappé með þrennu í Kasakstan

Kylian Mbappé skoraði þrennu fyrir Real Madríd þegar liðið gerði góða ferð til Kasakstan og lagði Kairat Almaty að velli, 5:0, í 2. umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu í kvöld.
Real Madríd er þar með á toppnum með fullt hús stiga, sex, eftir tvær umferðir.
Mbappé braut ísinn með marki úr vítaspyrnu á 25. mínútu og bætti svo við tveimur mörkum í síðari hálfleik.
Eduardo Camavinga bætti við fjórða marki Madrídinga sjö mínútum fyrir leikslok og Brahim Díaz klykkti út með því fimmta í uppbótartíma venjulegs leiktíma.
Einum öðrum leik er lokið í kvöld en Atalanta vann Club Brugge 2:1, í Bergamó á Ítalíu.
Club Brugge náði forystunni í fyrri hálfleik þegar Christos Tzolis skoraði en Lazar Samardzic jafnaði metin fyrir Atalanta með marki úr vítaspyrnu rúmum stundarfjórðungi fyrir leikslok.
Mario Pasalic skoraði svo sigurmark Atalanta þremur mínútum fyrir leikslok.
Bæði lið hafa unnið einn leik og tapað einum í deildarkeppninni.