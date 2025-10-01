Íþróttir | Fótbolti | mbl | 1.10.2025 | 12:30

Íslendingarnir skoruðu báðir

Viktor Bjarki Daðason skoraði.
Viktor Bjarki Daðason skoraði. Ljósmynd/Þórir Tryggvason

Gunnar Orri Olsen og Viktor Bjarki Daðason voru báðir á skotskónum fyrir U19 ára lið FC Kaupmannahafnar er það vann öruggan 5:0-útisigur á Qarabag í unglingadeild UEFA í dag.

Gunnar kom FCK í 2:0 á 21. mínútu og sjö mínútum síðar bætti Viktor við þriðja markinu.

Viktor Bjarki er uppalinn Framari sem hefur verið í hópnum hjá aðalliðinu þrátt fyrir ungan aldur. Hann lék 13 leiki með Fram í Bestu deildinni áður en hann flutti í dönsku höfuðborgina. 

Gunnar er uppalinn hjá Stjörnunni og hefur leikið einn leik í efstu deild með Garðabæjarliðinu.

mbl.is
Fleira áhugavert
Gufunesmálið: Þungum dómum áfrýjað Hátt í 100 nemendur fastir undir rústunum „Ekki minnstu hugmynd“ um næstu skref Play Allar greiðslur ættu að hafa skilað sér
Fleira áhugavert
Lykilstarfsmaður í Möltustarfsemi Play hættir Hver er staða launafólks á Íslandi? Einingin á Möltu hluti af samstæðu Play Ræsa verði verksmiðjuna aftur á ný