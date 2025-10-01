Íslendingarnir skoruðu báðir

Gunnar Orri Olsen og Viktor Bjarki Daðason voru báðir á skotskónum fyrir U19 ára lið FC Kaupmannahafnar er það vann öruggan 5:0-útisigur á Qarabag í unglingadeild UEFA í dag.
Gunnar kom FCK í 2:0 á 21. mínútu og sjö mínútum síðar bætti Viktor við þriðja markinu.
Viktor Bjarki er uppalinn Framari sem hefur verið í hópnum hjá aðalliðinu þrátt fyrir ungan aldur. Hann lék 13 leiki með Fram í Bestu deildinni áður en hann flutti í dönsku höfuðborgina.
Gunnar er uppalinn hjá Stjörnunni og hefur leikið einn leik í efstu deild með Garðabæjarliðinu.