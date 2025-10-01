Newcastle United gerði góða ferð til Belgíu og lagði þar Royale Union SG örugglega að velli, 4:0, í 2. umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu karla í kvöld.
Bæði lið hafa því unnið einn leik og tapað einum leik í deildarkeppninni til þessa.
Nick Woltemade kom Newcastle í forystu áður en Anthony Gordon bætti við tveimur mörkum, sem komu bæði úr vítaspyrnum.
Harvey Barnes innsiglaði svo sigurinn með fjórða markinu níu mínútum fyrir leikslok.
Qarabag frá Aserbaídsjan lagði þá FC Köbenhavn 2:0 í Bakú og er með fullt hús stiga ásamt stórliðum á við Bayern München, Real Madríd og Inter Mílanó.
Abdella Zoubir kom Qarabag yfir eftir tæplega hálftíma leik og Emmanuel Addai tryggði svo sigurinn með öðru markinu sjö mínútum fyrir leikslok.
Rúnar Alex Rúnarsson var varamarkvörður FC Köbenhavn í kvöld.