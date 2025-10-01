París SG vann dramatískan sigur á Barcelona, 2:1, í 2. umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu karla í Barcelona í kvöld. Arsenal vann þá góðan heimasigur og Manchester City gerði jafntefli í sínum leik.
PSG hefur unnið báða leiki sína og Barcelona unnið einn og tapað hinum.
Í Barcelona kom Ferran Torres heimamönnum yfir á 19. mínútu eftir gott spil og nákvæma sendingu Marcus Rashford á Torres.
Áður en fyrri hálfleikur var úti náði Sonny Mayulu að jafna metin fyrir PSG með skoti við D-bogann eftir glæsilegan undirbúning Nuno Mendes.
Á 90. mínútu gerði varamaðurinn Goncalo Ramos sigurmark PSG þegar hann skoraði með viðstöðulausu skoti úr vítateignum eftir laglega þversendingu Achraf Hakimi frá hægri.
Arsenal fékk Olympiacos í heimsókn til Lundúna og vann 2:0.
Gabriel Martinelli kom Arsenal yfir á 13. mínútu og Bukayo Saka innsiglaði sigurinn á annarri mínútu uppbótartíma.
Arsenal hefur unnið báða leiki sína í deildarkeppninni til þessa en Olympiacos er með eitt stig.
Manchester City heimsótti þá Mónakó og lauk leiknum með jafntefli, 2:2.
Erling Haaland skoraði bæði mörk Man. City í fyrri hálfleik en þess á milli hafði Jordan Teze jafnað metin fyrir heimamenn í Mónakó.
Eric Dier jafnaði svo metin fyrir Mónakó með marki úr vítaspyrnu á lokamínútunni.
Man. City er með fjögur stig og Mónakó eitt.
Önnur úrslit:
Borussia Dortmund – Athletic Bilbao 4:1
Napólí - Sporting Lissabon 2:1
Villarreal – Juventus 2:2
Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven 1:1