Íþróttir | Fótbolti | mbl | 2.10.2025 | 21:40

Albert lét að sér kveða í Sambandsdeildinni

Albert Guðmundsson kom sterkur inn af varamannabekknum.
Albert Guðmundsson kom sterkur inn af varamannabekknum. Ljósmynd/@acffiorentina

Albert Guðmundsson nýtti mínúturnar vel með Fiorentina þegar hann kom inn á sem varamaður í 2:0-sigri á Sigma Olomouc frá Tékklandi í fyrstu umferð Sambandsdeildarinnar í knattspyrnu í Flórens í kvöld.

Albert kom inn á sem varamaður á 72. mínútu og lagði upp annað mark Fiorentina fyrir Cher Ndour á fimmtu mínútu uppbótartíma.

Logi Tómasson lék allan leikinn fyrir Samsunspor í 1:0-sigri á Legia Varsjá í Póllandi.

Guðmundur Þórarinsson kom svo inn á sem varamaður á 87. mínútu hjá Noah í 1:0-sigri á Rijeka í Armeníu.

Lech Poznan vann Rapid Vín örugglega, 4:1, í Póllandi en Gísli Gottskálk Þórðarson var allan tímanna á varamannabekknum hjá Lech.

Kjartan Már Kjartansson var þá ekki í leikmannahópi Aberdeen sem tapaði 2-3 á heimavelli fyrir Shakhtar Donetsk.

mbl.is
Fleira áhugavert
Borgin ætlar að umbuna fyrir að sækja börnin fyrr Geta þurft að bíða í meira en 4 ár eftir greiningu Vill kröftug viðbrögð vegna afhjúpunar BBC Tveir látnir eftir árásina
Fleira áhugavert
Borgin ætlar að umbuna fyrir að sækja börnin fyrr Skjálftinn eins og þvottavélin væri að vinda Mokar Íslendingum til Kanaríeyja eftir fall Play Lýsa skorti á yfirsýn í kennaranáminu