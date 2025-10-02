Albert lét að sér kveða í Sambandsdeildinni

Albert Guðmundsson nýtti mínúturnar vel með Fiorentina þegar hann kom inn á sem varamaður í 2:0-sigri á Sigma Olomouc frá Tékklandi í fyrstu umferð Sambandsdeildarinnar í knattspyrnu í Flórens í kvöld.
Albert kom inn á sem varamaður á 72. mínútu og lagði upp annað mark Fiorentina fyrir Cher Ndour á fimmtu mínútu uppbótartíma.
Logi Tómasson lék allan leikinn fyrir Samsunspor í 1:0-sigri á Legia Varsjá í Póllandi.
Guðmundur Þórarinsson kom svo inn á sem varamaður á 87. mínútu hjá Noah í 1:0-sigri á Rijeka í Armeníu.
Lech Poznan vann Rapid Vín örugglega, 4:1, í Póllandi en Gísli Gottskálk Þórðarson var allan tímanna á varamannabekknum hjá Lech.
Kjartan Már Kjartansson var þá ekki í leikmannahópi Aberdeen sem tapaði 2-3 á heimavelli fyrir Shakhtar Donetsk.