Elías og félagar unnu í Skírisskógi

Elías Rafn Ólafsson, landsliðsmarkvörður í knattspyrnu, og liðsfélagar hans í danska liðinu Midtjylland gerðu sér lítið fyrir og unnu enska úrvalsdeildarliðið Nottingham Forest 3:2 í 2. umferð deildarkeppni Evrópudeildarinnar í Nottingham í kvöld.
Midtjylland fer því fullkomlega af stað í deildarkeppninni enda með fullt hús stiga, sex, eftir fyrstu tvær umferðirnar.
Elías Rafn var á sínum stað í marki danska liðsins og stóð vel fyrir sínu sem endranær.
Osman Diao, Mads Bech Sörensen og Valdemar Byskov skoruðu mörk Midtjylland og Dan Ndoye og Chris Wood skoruðu fyrir Forest, sá síðastnefndi úr vítaspyrnu í uppbótartíma.
Enska liðið Aston Villa fer einnig frábærlega af stað en liðið heimsótti Feyenoord til Rotterdam og vann 2:0.
Emiliano Buendía og John McGinn skoruðu mörk Villa í síðari hálfleik.