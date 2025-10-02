Íþróttir | Fótbolti | mbl | 2.10.2025 | 20:58

Elías og félagar unnu í Skírisskógi

Elías Rafn Ólafsson hefur leikið frábærlega með Midtjylland á tímabilinu.
Elías Rafn Ólafsson hefur leikið frábærlega með Midtjylland á tímabilinu. AFP/Bo Amstrup

Elías Rafn Ólafsson, landsliðsmarkvörður í knattspyrnu, og liðsfélagar hans í danska liðinu Midtjylland gerðu sér lítið fyrir og unnu enska úrvalsdeildarliðið Nottingham Forest 3:2 í 2. umferð deildarkeppni Evrópudeildarinnar í Nottingham í kvöld.

Midtjylland fer því fullkomlega af stað í deildarkeppninni enda með fullt hús stiga, sex, eftir fyrstu tvær umferðirnar.

Elías Rafn var á sínum stað í marki danska liðsins og stóð vel fyrir sínu sem endranær.

Osman Diao, Mads Bech Sörensen og Valdemar Byskov skoruðu mörk Midtjylland og Dan Ndoye og Chris Wood skoruðu fyrir Forest, sá síðastnefndi úr vítaspyrnu í uppbótartíma.

Enska liðið Aston Villa fer einnig frábærlega af stað en liðið heimsótti Feyenoord til Rotterdam og vann 2:0.

Emiliano Buendía og John McGinn skoruðu mörk Villa í síðari hálfleik.

mbl.is
Fleira áhugavert
Lýsa skorti á yfirsýn í kennaranáminu Hátt í 30 jarðskjálftar við Grjótárvatn Þjófur gripinn glóðvolgur Vill kröftug viðbrögð vegna afhjúpunar BBC
Fleira áhugavert
Flugfélögin gátu enga björg veitt eftir fall Play Þjófur gripinn glóðvolgur Milljónir muni finna fyrir álaginu Versnandi umhverfi útflutnings