2.10.2025

Hákon skoraði gegn Roma

Olivier Giroud hæstánægður með Hákon Arnar Haraldsson eftir að hann …
Olivier Giroud hæstánægður með Hákon Arnar Haraldsson eftir að hann skoraði í Róm í dag. AFP/Filippo Monteforte

Hákon Arnar Haraldsson, varafyrirliði íslenska landsliðsins í knattspyrnu, skoraði laglegt mark fyrir Lille þegar hann kom liðinu í 1:0 gegn Roma í deildarkeppni Evrópudeildarinnar í Rómarborg í dag.

Hákon Arnar braut ísinn eftir aðeins sex mínútna leik þegar hann fékk boltann frá Félix Correia, sem hafði nýtt sér slæm mistök Kostas Tsimikas.

Skagamaðurinn tók boltann snyrtilega með sér hægra megin í vítateignum og þrumaði honum svo upp í þaknetið nær,

Staðan er 1:0 fyrir Lille þegar þetta er ritað.

