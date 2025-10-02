Hákon skoraði gegn Roma

Hákon Arnar Haraldsson, varafyrirliði íslenska landsliðsins í knattspyrnu, skoraði laglegt mark fyrir Lille þegar hann kom liðinu í 1:0 gegn Roma í deildarkeppni Evrópudeildarinnar í Rómarborg í dag.
Hákon Arnar braut ísinn eftir aðeins sex mínútna leik þegar hann fékk boltann frá Félix Correia, sem hafði nýtt sér slæm mistök Kostas Tsimikas.
Skagamaðurinn tók boltann snyrtilega með sér hægra megin í vítateignum og þrumaði honum svo upp í þaknetið nær,
Staðan er 1:0 fyrir Lille þegar þetta er ritað.