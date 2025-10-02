Halda að sér höndum í máli Ísrael

Gianni Infantino, forseti Alþjóðaknattspyrnusambandsins, FIFA, segir sambandið ekki fært um að leysa alþjóðadeilur. Hart er lagt að FIFA að úrskurða Ísrael í bann frá þátttöku í alþjóðlegum keppnum vegna stríðsástandsins á Gasasvæðinu.
Á meðal þeirra sem hafa reynt að setja þrýsting á FIFA að banna Ísrael eru mannréttindasamtökin Amnesty International.
„FIFA getur ekki leyst vandamál sem heyra undir alþjóðastjórnmál, en sambandið getur og verður að gera knattspyrnu hátt undir höfði með því að færa sér í nyt gildin sem hún stendur fyrir, gildi sameiningar, menntunar, menningar og mannúðar,“ sagði Infantino á fundi FIFA í dag.
Þátttaka Ísrael í alþjóðlegum keppnum í knattspyrnu var ekki hluti af formlegri dagskrá fundarins en forsetinn lagði í yfirlýsingu frá FIFA áherslu á mikilvægi þess að tala fyrir friði og samstöðu, sérstaklega í samhengi við ástandið á Gasa.
Samkvæmt rannsóknarnefnd Sameinuðu þjóðanna hefur Ísrael gerst sekt um þjóðarmorð gagnvart Palestínumönnum á Gasa.
Victor Montagliani, varaforseti FIFA, sagði það morgunljóst að Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, þyrfti að taka ákvörðun um hvort Ísrael yrði meinuð þátttaka í keppnum á sínum vegum þar sem knattspyrnusamband þjóðarinnar heyrði undir UEFA.
„Fyrst og síðast er Ísrael meðlimur UEFA, ekki ólíkt því ef ég þarf að fást við meðlim frá mínu svæði, hver sem ástæðan er fyrir því. Þeir þurfa að fást við það,“ sagði Montagliani.
Þrátt fyrir þessi orð varaforsetans úrskurðaði FIFA Rússland í bann frá öllum alþjóðlegum keppnum í knattspyrnu árið 2022, stuttu eftir innrás þjóðarinnar í Úkraínu.