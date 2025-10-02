Líkir Højlund við Haaland

Rasmus Højlund átti gott gærkvöld því hann skoraði tvö mörk fyrir Ítalíumeistara Napolí er liðið sigraði Sporting, 2:1, í Meistaradeild Evrópu í fótbolta.
Højlund náði sér ekki almennilega á strik hjá Manchester United og var hann því lánaður til Napólí fyrir tímabilið.
Kevin De Bruyne, sem kom til Napólí frá Manchester City fyrir tímabilið, lagði upp bæði mörk þess danska í gær.
„Erling er Erling og það sem hann hefur gert á sínum ferli er magnað. Rasmus er líka mjög hæfileikaríkur.
Leikstíll þeirra er svipaður. Þeir eru báðir örfættir, og taka hlaup úr djúpinu. Þetta var stórt kvöld fyrir hann,“ sagði De Bruyne við Sky Italia eftir leik.