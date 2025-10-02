Sævar og Hákon hetjurnar

Sævar Atli Magnússon tryggði Íslendingaliði Brann 1:0-sigur á Utrecht í Bergen og Hákon Arnar Haraldsson tryggði Lille 1:0-sigur á Roma í Rómarborg í 2. umferð deildarkeppni Evrópudeildarinnar í knattspyrnu í kvöld.
Sævar Atli skoraði sigurmarkið á 41. mínútu þegar skot hans af stuttu færi vinstra megin úr vítateignum fór af varnarmanni og niður í nærhornið.
Sævar Atli lék fyrstu 63 mínúturnar fyrir Brann líkt og Eggert Aron Guðmundsson. Freyr Alexandersson þjálfar liðið, sem vann sinn fyrsta sigur í deildarkeppninni.
Kolbeinn Birgir Finnsson var ekki í leikmannahópi Utrecht í kvöld.
Hákon Arnar skoraði sigurmark Lille strax á sjöttu mínútu í Rómarborg en óhætt er að segja að Roma hafi fengið gott tækifæri til þess að jafna metin þegar vítaspyrna var dæmd eftir athugun í VAR.
Artem Dovbyk steig á vítapunktinn en Berke Özer í marki Lille varði áður en varnarmaður Lille hreinsaði frá. Varnarmaðurinn fór hins vegar of snemma inn í vítateiginn og því þurfti að taka vítaspyrnuna aftur.
Dovbyk steig aftur á punktinn, skaut á sama stað og aftur varði Özer frá honum. Markvörðurinn fór hins vegar að þessu sinni of snemma af marklínunni og því þurfti að taka vítaspyrnuna í þriðja sinn.
Úkraínska sóknarmanninum var ekki treyst fyrir því að taka spyrnuna í þriðja sinn þannig að Matías Soulé fékk að spreyta sig. Özer var ekkert að breyta út af vananum og varði spyrnu Soulé einfaldlega líka og að þessu sinni var ekkert út á framkvæmd hennar að setja.
Hákon Arnar fór af velli hjá Lille á 66. mínútu.