Sveindís kvaddi liðsfélaga með Íslandstengingu

Sveindís Jane Jónsdóttir í leik með Angel City.
Sveindís Jane Jónsdóttir í leik með Angel City. Ljósmynd/Angel City

Bandaríska knattspyrnukonan Mary Alice Vignola er kominn til Portlands Thorns frá Angel City í bandarísku atvinnumannadeildinni.

Vignola var liðsfélagi Sveindísar Janes Jónsdóttur hjá Angel City en skiptir nú um félag eftir þrjú ár í Los Angeles.

Bakvörðurinn hefur Íslandstengingu því hún lék með Þrótti tímabilið 2020 og Val tímabilið á eftir, alls 30 leiki í efstu deild þar sem hún skoraði átta mörk.

Hér fyrir neðan má sjá mynd sem Sveindís birti á Instagram en hún er þegar byrjuð að sakna gamla liðsfélagans. 

Sveindís saknar Mary Alice Vignola nú þegar.
Sveindís saknar Mary Alice Vignola nú þegar. Ljósmynd/Instagram
