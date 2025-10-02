Sveindís kvaddi liðsfélaga með Íslandstengingu

Bandaríska knattspyrnukonan Mary Alice Vignola er kominn til Portlands Thorns frá Angel City í bandarísku atvinnumannadeildinni.
Vignola var liðsfélagi Sveindísar Janes Jónsdóttur hjá Angel City en skiptir nú um félag eftir þrjú ár í Los Angeles.
Bakvörðurinn hefur Íslandstengingu því hún lék með Þrótti tímabilið 2020 og Val tímabilið á eftir, alls 30 leiki í efstu deild þar sem hún skoraði átta mörk.
Hér fyrir neðan má sjá mynd sem Sveindís birti á Instagram en hún er þegar byrjuð að sakna gamla liðsfélagans.