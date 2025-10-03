„Bjóst ekki við að skora svona mikið“

Knattspyrnumaðurinn Sævar Atli Magnússon framherji Brann í Noregi hefur vakið mikla athygli fyrir frábæra frammistöðu að undanförnu. Í gærkvöldi var hann hetja Brann þegar hann skoraði sigurmarkið í 1:0 heimasigri gegn hollenska liðinu Utrecht í Evrópudeildinni.
„Það er óhætt að segja að það hafi verið gaman í gær. Maður fann að það var mikil eftirvænting hjá öllum í borginni fyrir þessum leik, það er langt síðan félagið hefur spilað heimaleik í Evrópu. Það var rosalega mikil stemning. Við fundum fyrir stemningunni strax í upphitun, það var rigning í Björgvin og smá vindur sem var geðveikt fyrir okkur þannig séð.
Það var smá stress í okkur, en við byrjuðum leikinn mjög vel og þetta var kannski aðeins lokaðri leikur en við bjuggumst við, síðan var geðveikt að skora og sækja fyrsta sigurinn, við vorum nálægt því síðast á móti Lille.“
Sævar Atli skoraði einmitt líka gegn Lille í 2:1-tapi í fyrstu umferð Evrópudeildarinnar, en hann hefur skorað tíu mörk í fimmtán leikjum fyrir Brann á leiktíðinni.
Þetta hefur verið sannkölluð draumabyrjun hjá þér í nýju liði. Þú hlýtur að vera hæstánægður með það.
„Ég get alveg verið hreinskilinn með það að ég bjóst alls ekki við því. Ég bjóst alveg við því að spila og vinna mér sæti í liðinu, en ég bjóst ekki við því að skora svona mörg mörk. Þetta er búið að vera mikið af stórum leikjum hjá okkur.
Þetta var sjöundi leikurinn okkar í Evrópukeppni og þú mætir aldrei slöku liði í Evrópukeppni, þannig að við höfum verið að keppa við góð lið og að skora tíu mörk í fimmtán leikjum er mjög gott.
Ég hef spilað allar fremstu þrjár stöðurnar og get spilað margar stöður. Þetta er búið að vera hrikalega gaman og það er mikill skriðþungi með okkur þessa stundina og liðið er í mjög góðum takti.“
Ef þú berð saman aðeins muninn á þínum hlutverkum annars vegar hjá Lyngby og hinsvegar Brann.
„Þetta er nánast eins og önnur íþrótt. Hjá Lyngby snérist allt um að verja markið okkar og vera skilvirkir þegar við fengjum mikið af færum, sem gerðist nánast aldrei. Ég spilaði mest sem miðjumaður síðustu tvö tímabil, sem átta. Ég fékk ekki mikið af færum og við vorum bara miklu meira í því að verjast og vorum ekki mikið með boltann.
Hjá Brann, við höfum ekki mætt í einn einasta leik til þess að verjast. Við höfum reynt að pressa öll lið sem við höfum mætt og við munum halda því áfram. Brann vill spila skemmtilegan og sókndjarfan fótbolta.
Stuðningsmenn Brann setja miklar kröfur á okkur að spila skemmtilegan fótbolta. Ég man eftir einum leik þar sem við vorum að vinna 1:0 í hálfleik og það var púað á okkur, þegar við gengum til búningsherbergja, en þá höfðum við verið lítið með boltann í fyrri hálfleik.
Þetta er auðvitað miklu skemmtilegra að spila með Brann, það gefur auga leið því við erum meira með boltann, fáum fleiri færi og skorum fleiri mörk.“
Í hvaða leikstöðu finnst þér skemmtilegast að spila?
„Það eru margir blaðamenn í Björgvin búnir að spyrja mig að þessu alveg síðan að ég kom, bara síðustu þrjá mánuði. Ég hef alltaf sagt að svo lengi sem ég sé að spila að þá sé ég ánægður. En undanfarið þar sem ég hef verið að skora mörk, þá verð ég að segja fremstu þrjár stöðurnar. Maður er vissulega meira í boltanum á miðjunni, en það er ekkert skemmtilegra í fótbolta en að vinna leiki og skora mörk.“
Hvernig líst þér á landsleikina framundan og þitt hlutverk hjá Arnari Gunnlaugssyni landsliðsþjálfara?
„Bara mjög vel. Við byrjum á Úkraínu og það er eiginlega bara úrslitaleikur að mörgu leyti. Innbyrðis viðureign gegn þeim og við erum núna með tveimur stigum meira en þeir. Við erum að berjast um annað sæti núna við Úkraínu og við ætlum okkur að vinna þá klárlega.
Síðan mætum við Frökkum og við sáum hvernig það var í síðasta leik. Það var mjög jafn leikur og við búumst við mjög jöfnum leik aftur.
Varðandi mitt hlutverk þá er mjög gaman að koma inn á. Arnar hefur alltaf sagt og verið opinn með það að ef þú ert að spila vel mikið og standa þig vel hjá þínu félagsliði, þá færð þú tækifæri. Ég fékk tækifæri síðast og svo er það undir mér komið að nýta þær mínútur sem ég fæ og skila góðu verki og reyna að brjótast inn í liðið.
Það eru frábærir leikmenn fram á við í íslenska landsliðinu sem ég er að keppa við. Samkeppnin er skemmtileg og það er frábært að vera hluti af þessum hópi. Það er frábært að fá að spila tvo heimaleiki á Laugardalsvelli með íslenska landsliðinu, það er ekkert sem toppar það.“
Nú er uppselt á báða leikina. Það hlýtur að vera mjög jákvætt og gefa góð fyrirheit.
„Það sýnir að fólk var ánægt með síðasta glugga hjá okkur. Það voru nú ekki margir á leiknum gegn Aserbasjan, þannig þetta er ógeðslega gaman og ég hlakka mikið til, það eru gríðarlega spennandi tímar framundan,“ sagði Sævar Atli Magnússon að lokum.