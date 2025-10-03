Ég á Magna mikið að þakka

Martin Falk, þjálfari sænska knattspyrnuliðsins Norrköping, segist eiga Magna Fannberg mikið að þakka.
Magni hætti í dag störfum sem íþróttastjóri Norrköping eftir að hafa verið hjá félaginu í sextán mánuði.
Falk sagði við sænska fjölmiðilinn NT í dag að hann sæi mikið eftir Magna frá félaginu.
„Ég get bara talað fyrir sjálfan mig en við Magni höfum alltaf átt mjög góða samvinnu. Það var hann sem fékk mig hingað og gaf mér þetta tækifæri. Ég á honum mikið að þakka, það var hann sem seldi mér hugmyndina um að taka við liðinu.
Líka hvert við ættum að stefna og hvernig við ættum að fara að því. Það var hann sem hélt sínu striki þegar illa gekk hjá félaginu og hann hefur alltaf beint mér í rétta átt," sagði Falk við NT.
Fram hafði komið að Falk væri í viðræðum við Norrköping um nýjan samning en Fotbollskanalen sagði í síðustu viku að stjórnarformaður félagsins, Martin Gyllix, hefði tekið nokkur af verkefnum Magna til sín, þar á meðal samningsviðræður við Falk.
„Við vorum búnir að ákveða að Magni myndi hitta umboðsmanninn minn. Núna finnst mér hins vegar óþægilegt að ræða um mín samningsmál. Það sem skiptir máli er að við vinnum næstu leiki. Ég á enn tvö ár eftir af mínum samningi þegar þessu tímabili lýkur og það var fyrri stjórn sem gekk frá samningsmálunum, ekki Magni þar sem við þekktumst áður.
Ef nýja stjórnin vill breyta einhverju þá verður hún að ræða við umboðsmanninn minn," sagði Falk, greinilega ósáttur við gang mála hjá félaginu.
Arnór Ingvi Traustason, Ísak Andri Sigurgeirsson og Jónatan Guðni Arnarsson leika allir með karlaliði Norrköping, sem er í ellefta sæti af sextán liðum þegar fimm umferðum er ólokið í sænsku úrvalsdeildinni, og þá leikur Sigdís Bárðardóttir með kvennaliði félagsins.