Íþróttir | Fótbolti | mbl | 3.10.2025 | 20:35

Fagnað í Klaksvík í kvöld

Stuðningsfólk KÍ fagnaði meistaratitli í kvöld.
Stuðningsfólk KÍ fagnaði meistaratitli í kvöld. Ljósmynd/KÍ

KÍ frá Klaksvík varð í kvöld færeyskur meistari karla í knattspyrnu í 22. skipti og í fimmta sinn á síðustu sjö árum.

Klaksvíkingar sóttu heim lið 07 Vestur á Dungasandsvöllinn í Sörvági og unnu 2:1 í hörkuleik þar sem Páll Klettskarð, markakóngur deildarinnar, skoraði sigurmarkið en var síðan rekinn af velli undir lok leiksins.

Árni Frederiksberg skoraði fyrra markið og lagði það seinna upp fyrir Pál.

Patrik Johannesen, fyrrverandi leikmaður Breiðabliks og Keflavíkur, Rene Joensen, fyrrverandi leikmaður Grindavíkur, og Hallur Hansson, fyrrverandi leikmaður KR, eru í liði KÍ og spiluðu allir í kvöld.

mbl.is
Fleira áhugavert
Geta þurft að bíða í meira en 4 ár eftir greiningu Flugfélögin gátu enga björg veitt eftir fall Play Lýsa skorti á yfirsýn í kennaranáminu Tveir látnir eftir árásina
Fleira áhugavert
Borgin ætlar að umbuna fyrir að sækja börnin fyrr Tveir til viðbótar töpuðu 900 milljónum á Play Lýsa skorti á yfirsýn í kennaranáminu „Við eigum að vera tilbúin en ekki hrædd“