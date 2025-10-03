Fagnað í Klaksvík í kvöld

KÍ frá Klaksvík varð í kvöld færeyskur meistari karla í knattspyrnu í 22. skipti og í fimmta sinn á síðustu sjö árum.
Klaksvíkingar sóttu heim lið 07 Vestur á Dungasandsvöllinn í Sörvági og unnu 2:1 í hörkuleik þar sem Páll Klettskarð, markakóngur deildarinnar, skoraði sigurmarkið en var síðan rekinn af velli undir lok leiksins.
Árni Frederiksberg skoraði fyrra markið og lagði það seinna upp fyrir Pál.
Patrik Johannesen, fyrrverandi leikmaður Breiðabliks og Keflavíkur, Rene Joensen, fyrrverandi leikmaður Grindavíkur, og Hallur Hansson, fyrrverandi leikmaður KR, eru í liði KÍ og spiluðu allir í kvöld.