Hættur hjá Norrköping

Magni Fannberg er hættur hjá Norrköping eftir sextán mánaða starf …
Magni Fannberg er hættur hjá Norrköping eftir sextán mánaða starf hjá félaginu. Ljósmynd/IFK Norrköping

Magni Fannberg er hættur störfum sem íþróttastjóri sænska knattspyrnufélagsins Norrköping.

Sænska félagið greindi frá þessu á heimasíðu sinni í dag og þakkar honum þar fyrir vel unnin störf.

„Við þökkum Magna fyrir það sem hann hefur gert fyrir félagið og óskum honum góðs gengis í sínum framtíðarstörfum," segir í yfirlýsingu á heimasíðunni.

„Ég er afar stoltur af því sem okkur hefur áunnist hjá félaginu, miðað við kringumstæður og ég hef lagt mig allan fram fyrir félagið og einstaklingana innan þess, og er viss um að allir standa betur að vígi en áður. Um leið hef ég tengst mörgum einstaklingum hérna og þau tengsl munu endast ævina á enda," segir Magni á heimasíðunni.

