Íþróttir | Fótbolti | mbl | 3.10.2025 | 17:10

Heiðruðu stuðningsmann sem missti auga

Fredrik skartar glæsilegu gerviauga með merki Bodö/Glimt.
Fredrik skartar glæsilegu gerviauga með merki Bodö/Glimt. Ljósmynd/Ultras Clips

Stuðningsmenn norska knattspyrnufélagsins Bodö/Glimt heiðruðu ungan stuðningsmann sinn, hinn níu ára gamla Fredrik, fyrir leik liðsins gegn Tottenham Hotspur í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í vikunni.

Fredrik greindist ungur að árum með sjaldgæft krabbamein og þurfti að fjarlægja vinstra auga hans vegna meinsins. Hefur Fredrik sigrast á meininu.

Í stað þess að láta það mikið á sig fá styðst hann nú við gerviauga sem er með merki Bodö/Glimt.

Stuðningsmannasveit félagsins fékk veður af því og hélt uppi glæsilegum borða með teikningu af stuðningsmanninum unga og einstöku gerviauga hans fyrir leikinn gegn Tottenham.

mbl.is
Fleira áhugavert
Um 140 skjálftar í tveimur hrinum Fordæmalaust og það alvarlegasta í tuttugu ár Lýsa skorti á yfirsýn í kennaranáminu Ný atriði komin fram í tengslum við brunann
Fleira áhugavert
Tveir til viðbótar töpuðu 900 milljónum á Play „Velferð barna og foreldra verður aldrei aðskilin“ 208 sagt upp í fimm hópuppsögnum Grunaður um brot gegn fleiri en 10 börnum