Heiðruðu stuðningsmann sem missti auga

Stuðningsmenn norska knattspyrnufélagsins Bodö/Glimt heiðruðu ungan stuðningsmann sinn, hinn níu ára gamla Fredrik, fyrir leik liðsins gegn Tottenham Hotspur í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í vikunni.
Fredrik greindist ungur að árum með sjaldgæft krabbamein og þurfti að fjarlægja vinstra auga hans vegna meinsins. Hefur Fredrik sigrast á meininu.
Í stað þess að láta það mikið á sig fá styðst hann nú við gerviauga sem er með merki Bodö/Glimt.
Stuðningsmannasveit félagsins fékk veður af því og hélt uppi glæsilegum borða með teikningu af stuðningsmanninum unga og einstöku gerviauga hans fyrir leikinn gegn Tottenham.