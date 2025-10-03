Íþróttir | Fótbolti | mbl | 3.10.2025 | 20:45

Ísak og félagar í fjórða sætið

Ísak Bergmann Jóhannesson leikur með Köln.
Ísak Bergmann Jóhannesson leikur með Köln. Ljósmynd/Alex Nicodim

Ísak Bergmann Jóhannesson og félagar í Köln skutust upp í fjórða sæti þýsku 1. deildarinnar í knattspyrnu í kvöld með góðum útisigri á Hoffenheim, 1:0.

Köln, sem er nýliði í deildinni, er komið með 10 stig en fyrir ofan eru Bayern München með 15 stig, Dortmund með 13 og RB Leipzig með 12.

Ísak lék í 84 mínútur með Köln og hefur verið í byrjunarliðinu í fimm af sex fyrstu leikjum tímabilsins. Köln keypti hann af nágrannaliðinu Düsseldorf í sumar.

Sigurmarkið skoraði Said El Mala strax á 16. mínútu leiksins.

