Ísak og félagar í fjórða sætið

Ísak Bergmann Jóhannesson og félagar í Köln skutust upp í fjórða sæti þýsku 1. deildarinnar í knattspyrnu í kvöld með góðum útisigri á Hoffenheim, 1:0.
Köln, sem er nýliði í deildinni, er komið með 10 stig en fyrir ofan eru Bayern München með 15 stig, Dortmund með 13 og RB Leipzig með 12.
Ísak lék í 84 mínútur með Köln og hefur verið í byrjunarliðinu í fimm af sex fyrstu leikjum tímabilsins. Köln keypti hann af nágrannaliðinu Düsseldorf í sumar.
Sigurmarkið skoraði Said El Mala strax á 16. mínútu leiksins.