Lagði upp í níu marka sigri

Diljá Ýr Zomers er að gera það gott hjá toppliði norsku úrvalsdeildarinnar. Ljósmynd/Brann

Diljá Ýr Zomers, landsliðskona í knattspyrnu, lagði upp eitt mark fyrir Brann þegar liðið kjöldró Lyn, 9:0, í norsku úrvalsdeildinni í kvöld.

Brann styrkti stöðu sína á toppi deildarinnar, ekki síst markatöluna, þar sem liðið er með 59 stig og 62 mörk í plús.

Diljá Ýr lék allan leikinn og lagði upp annað mark leiksins.

Hin bandaríska Brenna Lovera, sem raðaði inn mörkum fyrir Selfoss og ÍBV fyrir nokkrum árum, skoraði tvennu og lagði upp eitt mark fyrir Brann.

Sædís Rún Heiðarsdóttir og Arna Eiríksdóttir léku báðar allan leikinn fyrir Vålerenga í 4:1-sigri á Bodö/Glimt.

Vålerenga er í öðru sæti, fjórum stigum á eftir Brann með 55 stig og 47 mörk í plús.

