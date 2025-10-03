Myndskeið: Sigurmark Hákonar í Róm

Hákon Arnar Haraldsson landsliðsmaður í knattspyrnu gerði það heldur betur gott í gærkvöld þegar hann tryggði Lille góðan útisigur á Roma í Evrópudeildinni.
Frakkarnir lögðu Ítalina í Rómarborg, 1:0, þar sem Hákon skoraði sigurmarkið strax á sjöttu mínútu leiksins.
Markið má sjá á myndskeiði sem Lille birti á samfélagsmiðlinum X:
