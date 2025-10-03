Íþróttir | Fótbolti | mbl | 3.10.2025 | 8:20

Myndskeið: Sigurmark Hákonar í Róm

Hinn gamalkunni Olivier Giroud fagnar Hákoni Arnari Haraldssyni eftir markið …
Hinn gamalkunni Olivier Giroud fagnar Hákoni Arnari Haraldssyni eftir markið í Róm í gærkvöld. AFP/Filippo Monteforte

Hákon Arnar Haraldsson landsliðsmaður í knattspyrnu gerði það heldur betur gott í gærkvöld þegar hann tryggði Lille góðan útisigur á Roma í Evrópudeildinni.

Frakkarnir lögðu Ítalina í Rómarborg, 1:0, þar sem Hákon skoraði sigurmarkið strax á sjöttu mínútu leiksins.

Markið má sjá á myndskeiði sem Lille birti á samfélagsmiðlinum X:

