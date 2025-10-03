Íþróttir | Fótbolti | mbl | 3.10.2025 | 15:20

Ungstirnið ekki með næstu vikur

Lamine Yamal verður frá keppni næstu vikur.
Lamine Yamal verður frá keppni næstu vikur. AFP/Franck Fife

Knattspyrnumaðurinn Lamine Yamal hjá Barcelona á Spáni verður frá keppni næstu tvær til þrjár vikurnar vegna nárameiðsla.

Meiðslin tóku sig upp eftir leikinn gegn París-SG í Meistaradeild Evrópu þar sem Parísarliðið vann dramatískan sigur, 2:1, síðastliðið miðvikudagskvöld.

Yamal hefur skorað tvö mörk og lagt upp þrjú mörk í þeim fimm leikjum sem hann hefur spilað á leiktíðinni fyrir Barcelona. Nárameiðslin hafa þegar orðið til þess að hann hefur misst af fjórum leikjum á leiktíðinni. 

Yamal var útnefndur besti ungi leikmaður heims og varð í öðru sæti á eftir Frakkanum Ousmane Dembele, leikmanni París SG, í keppninni um Gullboltann á Ballon d'Or-hátíðinni í París í síðustu viku.

Fyrsti Gullbolti Frakkans
Frétt af mbl.is

Fyrsti Gullbolti Frakkans
mbl.is
Fleira áhugavert
Geta þurft að bíða í meira en 4 ár eftir greiningu Lýsa skorti á yfirsýn í kennaranáminu Bergþór Ólason gefur kost á sér til varaformennsku Grunaður um brot gegn fleiri en 10 börnum
Fleira áhugavert
Lýsa skorti á yfirsýn í kennaranáminu Borgin ætlar að umbuna fyrir að sækja börnin fyrr Flugvelli lokað í Þýskalandi vegna dróna Bergþór Ólason gefur kost á sér til varaformennsku