Ungstirnið ekki með næstu vikur

Knattspyrnumaðurinn Lamine Yamal hjá Barcelona á Spáni verður frá keppni næstu tvær til þrjár vikurnar vegna nárameiðsla.
Meiðslin tóku sig upp eftir leikinn gegn París-SG í Meistaradeild Evrópu þar sem Parísarliðið vann dramatískan sigur, 2:1, síðastliðið miðvikudagskvöld.
Yamal hefur skorað tvö mörk og lagt upp þrjú mörk í þeim fimm leikjum sem hann hefur spilað á leiktíðinni fyrir Barcelona. Nárameiðslin hafa þegar orðið til þess að hann hefur misst af fjórum leikjum á leiktíðinni.
Yamal var útnefndur besti ungi leikmaður heims og varð í öðru sæti á eftir Frakkanum Ousmane Dembele, leikmanni París SG, í keppninni um Gullboltann á Ballon d'Or-hátíðinni í París í síðustu viku.