Cecilía Rúnarsdóttir hélt hreinu í marki Inter Mílanó í stórsigri gegn Ternana, 5:0, í ítölsku A-deildinni í knattspyrnu kvenna í dag.
Fyrsta mark leiksins kom á 10. mínútu en á 36. mínútu fékk Eleonora Pacioni, leikmaður Ternana, sitt seinna gula spjald sem í raun gerði út af við leikinn. Stuttu eftir rauða spjaldið tvöfaldaði Inter forystu sína og staðan því 2:0 í hálfleik.
Inter hélt áfram að sækja í seinni og bættu við þremur mörkum í seinni og því 5:0 sigur Inter niðurstaðan.
Það var fremur rólegt í marki Cecilíu í dag. Hún fékk aðeins tvö skot á sig þar sem hún varði bæði.
Karólína Lea Vilhjálmsdóttir var ekki með var ekki með Inter í dag en hún gekk í raðir ítalska stórliðsins í sumar.
Þetta var fyrsti leikur Inter á tímabilinu og er því með þrjú stig og byrjar tímabilið af krafti.