Íslenski táningurinn samdi við stórveldið

Knattspyrnumaðurinn ungi Viktor Bjarki Daðason hefur framlengt samning sinn við FC Kaupmannahöfn í Danmörku.
Félagið tilkynnti í dag en ekki kom fram hve langur nýi samningurinn er, aðeins er tekið fram að um langtímasamning sé að ræða.
Viktor hefur heillað forráðamenn félagsins eftir að hann kom til þess frá uppeldisfélagi sínu Fram en hann hefur aðallega leikið með yngri liðum félagsins en verið í hópi hjá aðalliðinu.
Viktor, sem er 17 ára, hefur leikið mjög vel U19 ára liði félagsins á tímabilinu.