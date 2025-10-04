Íþróttir | Fótbolti | mbl | 4.10.2025 | 10:26

Markahrókurinn sneri til baka

Brynjólfur Darri Willumsson sneri til baka í gær.
Brynjólfur Andersen Willumsson kom inn af varamannabekk Groningen í 2:1-sigri gegn Breda í hollensku 1. deildinni í knattspyrnu í gær.

Brynjólfur kom inn af varamannabekknum á 73. mínútu leiksins við mikinn fögnuð Groningen sem situr í 4. sæti deildarinnar með 15 stig eftir átta leiki.

Brynjólfur hefur verið lykilleikmaður Groningen á tímabilinu og hefur skorað fimm mörk í fyrstu fjórum leikjum sínum en hefur verið frá vegna meiðsla síðan í byrjun september. 

Arnar Gunnlaugsson tilkynnti á dögunum leikmannahópinn fyrir landsleikina í október og var Brynjólfur valinn í það verkefni.

Næsti leikur Groningen er eftir landsleikjahléið gegn Sparta Rotterdam og mun hann eflaust vera í byrjunarliði þeirra grænklæddu.

