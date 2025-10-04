Meistararnir halda enn markinu hreinu

Þýskalandsmeistarar Bayern München hafa enn ekki fengið á sig mark í 1. deild kvenna í fótbolta og unnu í dag stórsigur á Werder Bremen á heimavelli, 4:0.
Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði Bayern var að þessu sinni í hópi varamanna en kom inn á eftir 60 mínútna leik. Hún hefur verið notuð sparlega í fyrstu leikjum tímabilsins, enda var hún að glíma við meiðsli í hné í marga mánuði.
Arianna Caruso, Momoko Tanikawa, Linda Dallmann og Lea Schuller skoruðu mörkin en Schuller lagði auk þess upp tvö mörk.
Bayern hefur nú skorað 13 mörk gegn engu og er með 13 stig eftir fimm leiki. Samt er liðið í öðru sæti á markatölu því Wolfsburg er einnig með 13 stig og er með markatöluna 20:7 eftir að hafa unnið risasigur á Essen í dag, 8:0.