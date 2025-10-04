Verður kannski ekki með í El Clásico

Hansi Flick knattspyrnustjóri Barcelona er efins hvort stjörnuleikmaðurinn Lamine Yamal verði með liðinu gegn Real Madrid í október.
Lamine Yamal verður frá í næstu tvær til þrjár vikur vegna nárameiðsla og mun því líklegast missa af bæði landsleikjum Spánar og stórleiknum gegn Real Madrid.
„Þetta eru virkilega erfið meiðsli, það er ekki auðvelt að segja hvort hann verði klár eftir þrjár vikur eða ekki. Það sem við þurfum að gera núna er að taka þetta eitt skref í einu,” sagði Hansi Flick á blaðamannafundi í dag.
Meiðslalisti Barcelona er nú orðinn frekar stór. Raphina hefur ekki spilað seinustu tvo leiki með Barcelona og ungi leikmaður Gavi verður líklega út tímabilið. Það er því mikill skellur fyrir Barcelona að missa leikmann eins og Lamine Yamal í þrjár vikur.
El Clásico vekur alltaf mikla eftirvæntingu ári hverju þar sem Real Madrid og Barcelona hafa verið erkifjendur í óralangan tíma.
Eins og stendur er Barcelona í efsta sæti spænsku deildarinnar með 19 stig en Real Madrid er rétt á eftir í 2. sæti með 18 stig.
El Clásico er 26. október á Santiago Bernábeu.