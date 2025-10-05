Íþróttir | Fótbolti | mbl | 5.10.2025 | 16:24

Barcelona fékk skell

Robert Lewandowski svekktur eftir vítaklúðrið.
Robert Lewandowski svekktur eftir vítaklúðrið. AFP/Cristina Quincler

Sevilla vann sannfærandi sigur á Barcelona, 4:1, í 8. umferð efstu deildar karla í spænska fótboltanum í Sevilla í dag. 

Eftir tapið er Barcelona í öðru sæti með 19 stig, tveimur stigum á eftir Real Madrid. Sevilla er í fjórða með 13. 

Alexis Sánchez kom Sevilla yfir með marki úr vítaspyrnu á 13. mínútu og UIsaac Romero tvöfaldaði forystu heimamanna á þeirri 36., 2:0. 

Marcus Rashford minnkaði muninn undir lok fyrri hálfleiksins, 2:1, og á 76. mínútu fékk Robert Lewandowski kjörið tækifæri til að jafna metin þegar Barcelona fékk víti. Hann skaut aftur á móti framhjá og staðan óbreytt, 

José Ángel Carmona og Akor Adams skoruðu síðan sitthvort markið undir lok leiks og tryggðu Sevilla góðan 4:1-sigur. 

