Hélt hreinu í 12:0 sigri

Telma Ívarsdóttir var á milli stanganna hjá Rangers í lygilegum stórsigri gegn St. Johnstone, 12:0, í 1. umferð skoska bikarsins í dag.
Rangers leikur í efstu deild kvenna í Skotlandi á meðan St. Johnstone er í annarri deild.
Telma hefur ekki fengið að spila mikið í undanförnum leikjum en hún var í byrjunarliði Rangers í dag og hélt hreinu.
Staðan í hálfleik var 9:0, Rangers í vil, og er óhætt að segja að Rangers hafi aldrei verið í hættu á að missa forystuna frá sér og skoruðu því aðeins þrjú mörk í seinni hálfleik.