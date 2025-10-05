Íþróttir | Fótbolti | mbl | 5.10.2025 | 14:50

Hélt hreinu í 12:0 sigri

Telma ívarsdóttir var á milli stanganna hjá Rangers í dag.
Telma ívarsdóttir var á milli stanganna hjá Rangers í dag. Ljósmynd/Þórir Tryggvason

Telma Ívarsdóttir var á milli stanganna hjá Rangers í lygilegum stórsigri gegn St. Johnstone, 12:0, í 1. umferð skoska bikarsins í dag.

Rangers leikur í efstu deild kvenna í Skotlandi á meðan St. Johnstone er í annarri deild.

Telma hefur ekki fengið að spila mikið í undanförnum leikjum en hún var í byrjunarliði Rangers í dag og hélt hreinu.

Staðan í hálfleik var 9:0, Rangers í vil, og er óhætt að segja að Rangers hafi aldrei verið í hættu á að missa forystuna frá sér og skoruðu því aðeins þrjú mörk í seinni hálfleik.

