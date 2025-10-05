Íþróttir | Fótbolti | mbl | 5.10.2025 | 14:00 | Uppfært 14:29

Landsliðskonan ekki alvarlega meidd

Ingibjörg fór meidd af velli í vikunni gegn Hannover.
Ingibjörg Sigurðardóttir var ekki með í sigri Freiburg gegn Union Berlin, 3:0, í 5. umferð efstu deildar kvenna í Þýskalandi í knattspyrnu í dag.

Freiburg er nú í 3. sæti deildarinnar með 10 stig eftir fimm leiki.

Ingibjörg meiddist í bikarleik gegn Hannover í vikunni en Freiburg sendi frá sér yfirlýsingu þar sem kom fram að íslenska landsliðskonan væri ekki alvarlega meidd.

„Skoðanirnar sem voru gerðar í gærkvöldi í Hannover sýndu að Ingibjörg Sigurðardóttir er ekki alvarlega meidd. Varnarmaðurinn getur líklega farið aftur að æfa á næstu dögum,” stóð í yfirlýsingu Freiburg.

Freiburg fór hins vegar létt með Union Berlin þrátt fyrir fjarveru Ingibjargar. Maj Schneider og Luca Emily Birkholz komu Freiburg tveimur mörkum yfir í fyrri hálfleik. Alena Bienz gerði síðan út af við leikinn er hún kom boltanum í netið á 89. mínútu og 3:0 sigur Freiburg niðurstaðan.

