Íþróttir | Fótbolti | mbl | 5.10.2025 | 12:30

Mark og rautt spjald á lokamínútunum

Kristian Hlynsson átti flottan leik í sigri Twente í dag.
Kristian Hlynsson átti flottan leik í sigri Twente í dag. AFP/Vincent Jannik

Kristian Nökkvi Hlynsson og félagar hans í Twente höfðu betur gegn Heracles, 2:1, í 8. umferð hollensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu á heimavelli í dag.

Twente situr nú í 5. sæti deildarinnar með 13 stig eftir átta leiki.

Kristian var í byrjunarliði Twente í dag og lék virkilega vel. Hann átti fjögur skot í mark Heracles en því miður gekk ekki að koma boltanum í netið.

Rétt undir lok fyrri hálfleiks komst Heracles þegar Ivan Mesik kom boltanum í netið af stuttu færi.

Strax í byrjun seinni hálfleiks jafnaði Max Bruns metin fyrir Twente og var staðan jöfn þangað til á 84. mínútu þegar Thomas van den Belt kom Twente yfir með skoti fyrir utan teig.

Ekki var spennan búin því á 89. mínútu fékk Bart van Rooij, leikmaður Twente, beint rautt spjald og eftir það sótti Heracles gríðarlega að marki Twente. 

Hins vegar gekk ekki að koma boltanum í netið og frábær sigur Twente var niðurstaðan.

mbl.is
Fleira áhugavert
Dregin á hárinu, barin og neydd til að kyssa fánann Hamur síðasta geirfuglsins fundinn Tveir til viðbótar töpuðu 900 milljónum á Play „Barátta sem við eigum hvern einasta dag“
Fleira áhugavert
„Barátta sem við eigum hvern einasta dag“ Fylgjast með Outlaws og Bandidos „Það sem þetta skapaði var ævilangt hatur“ Mikilvægar viðræður hefjast í dag