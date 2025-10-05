Skoraði strax en leiknum var hætt

Landsliðskonan Sandra María Jessen skoraði mark fyrir Köln í leik gegn Bayer Leverkusen í fimmtu umferð efstu deildar þýska fótboltans í Köln í dag.
Sandra María skoraði mark Köln eftir aðeins 26 sekúndur en stöðva þurfti leikinn á 35. mínútu vegna flóðljósabilunar.
Starfsmenn vallarins náðu ekki að kveikja á ljósunum og voru leikmenn sendir til búningsklefa. Klukkutíma síðar ákvað dómarinn að stöðva leikinn.
Ekki er vitað hvenær restin af leiknum fer fram en þýska knattspyrnusambandið mun ákveða það.