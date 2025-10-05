Íþróttir | Fótbolti | mbl | 5.10.2025 | 19:00

Skoraði strax en leiknum var hætt

Sandra María Jessen.
Sandra María Jessen. Ljósmynd/Jon Forberg

Landsliðskonan Sandra María Jessen skoraði mark fyrir Köln í leik gegn Bayer Leverkusen í fimmtu umferð efstu deildar þýska fótboltans í Köln í dag. 

Sandra María skoraði mark Köln eftir aðeins 26 sekúndur en stöðva þurfti leikinn á 35. mínútu vegna flóðljósabilunar. 

Starfsmenn vallarins náðu ekki að kveikja á ljósunum og voru leikmenn sendir til búningsklefa. Klukkutíma síðar ákvað dómarinn að stöðva leikinn. 

Ekki er vitað hvenær restin af leiknum fer fram en þýska knattspyrnusambandið mun ákveða það.

mbl.is
Fleira áhugavert
Vikið frá störfum í kjölfar ásakana um misnotkun Myndir: Vannærður refur fannst í Rofabæ Enginn vissi hvað þetta var 14 ára „að éta xanax og oxy“
Fleira áhugavert
Mikilvægar viðræður hefjast í dag Fulltrúar Hamas og Ísrael funda í Kaíró Enginn vissi hvað þetta var „Barátta sem við eigum hvern einasta dag“