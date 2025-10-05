Ten Hag gæti óvænt snúið aftur

Hollenski knattspyrnustjórinn Erik ten Hag gæti óvænt tekið aftur við Ajax í heimalandinu á næstu dögum.
De Telegraaf í Hollandi greinir frá. Ten Hag var rekinn frá Leverkusen í Þýskalandi eftir aðeins tvo deildarleiki í síðasta mánuði eftir erfiða tíma hjá Manchester United.
Illa hefur gengið hjá hinum 55 ára gamla ten Hag í síðustu störfum en hann gerði góða hluti með Ajax og komst m.a. í undanúrslit Meistaradeildarinnar og var sigursæll heima fyrir.
Ajax er í þriðja sæti hollensku úrvalsdeildarinnar með 16 stig eftir átta leiki. Liðið er búið að vinna fjóra leiki og gera fjögur jafntefli.