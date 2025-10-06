Cannavaro þjálfar á HM

Ítalinn Fabio Cannavaro hefur verið ráðinn þjálfari karlalandsliðs Úsbekistans í knattspyrnu. Úsbekistan tekur þátt á heimsmeistaramóti í fyrsta sinn næsta sumar.
Cannavaro, sem er 52 ára, varð á sínum tíma heimsmeistari með Ítalíu sem fyrirliði árið 2006 og vann Gullboltann sama ár, síðasti varnarmaðurinn sem afrekaði það.
Hann fær það verkefni að stýra Úsbekistan á HM 2026 í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó næsta sumar.
Cannavaro tók við starfinu af Timur Kepadze, sem steig inn til bráðabirgða eftir að Srecko Katanec neyddist til að láta af störfum af heilsufarsástæðum.
Ítalinn hefur komið víða við á þjálfaraferli sínum og lengst af þjálfað í Kína, ásamt því að hafa þjálfað Udinese og Benevento í heimalandinu, Dinamo Zagreb í Króatíu og Al-Nassr í Sádi-Arabíu.