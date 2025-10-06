Halda varla Íslendingnum ef liðið fellur

Knattspyrnukonan María Ólafsdóttir Gros hefur vakið talsverða athygli fyrir frammistöðu sína með Linköping í sænsku úrvalsdeildinni á þessu tímabili.
Staðarblaðið í Linköping segir um hana eftir góðan sigur á Brommapojkarna um helgina:
„Það er fullvíst að önnur lið í úrvalsdeildinni fylgjast með Maríu Ólafsdóttur Gros hjá Linköping. Íslendingurinn hefur með hraða sínum og útsjónarsemi verið langbesti leikmaður liðsins á tímabilinu (einnig markahæst), og liðið getur tæplega haldið henni ef það fellur. Hún lék einnig mjög vel gegn Brommapojkarna, sérstaklega í síðari hálfleiknum.“
Linköping vann leikinn 4:1 en er samt í mjög slæmri stöðu í næstneðsta sæti deildarinnar þegar fimm umferðir eru eftir. María hefur verið í byrjunarliði í öllum leikjum liðsins á tímabilinu og skorað sex mörk, en fyrir vikið er hún markahæsti Íslendingurinn í úrvalsdeildinni á þessu tímabili.
María, sem er 22 ára gömul, lék með Þór/KA frá 2018 til 2022 en síðan með Celtic í Skotlandi og Fortuna Sittard í Hollandi, og nú er hún að ljúka sínu öðru tímabili með Linköping. Hún hefur leikið 29 leiki með yngri landsliðum Íslands og alla átta leiki 23-ára landsliðsins.