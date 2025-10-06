Íþróttir | Fótbolti | mbl | 6.10.2025 | 14:26

Kennir landsliðinu um meiðslin

Lamine Yamal.
Lamine Yamal. AFP/Josep Lago

Hansi Flick, knattspyrnustjóri Barcelona, er ekki sáttur við að ungstirnið Lamine Yamal sé aftur kominn á meiðslalistann eftir að nárameiðsli tóku sig upp að nýju hjá honum.

Yamal verður frá vegna meiðslanna næstu tvær til þrjár vikur en Flick sagði spænska knattspyrnusambandið bera ábyrgð á þeim þar sem óvarlega hefði verið farið með hann í síðasta landsliðsverkefni í september.

„Þetta er synd og skömm. Hann fór þjakaður til móts við landsliðið. Hann spilaði í 79 mínútur og svo í 73 mínútur. Þarna er ekki verið að hugsa um velferð leikmanna,“ hefur ESPN eftir Flick.

mbl.is
