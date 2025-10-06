Stutt í leik við Ísland og stjörnunnar æfðu ekki

Stjörnurnar Kylian Mbappé, leikmaður Real Madrid, og Ibrahima Konaté, varnarmaður hjá Liverpool, æfðu ekki með liðsfélögum sínum í franska landsliðinu í fótbolta í dag.
Þeir meiddust báðir með félagsliðum sínum um helgina og eru tæpir fyrir komandi landsleiki franska liðsins.
L’Équipe greinir frá að flestir í franska hópnum hafi æft í dag en Mbappé og Konaté voru ekki á meðal þeirra. Ekki er um alvarleg meiðsli að ræða hins vegar og gætu þeir verið með í leikjunum í verkefninu.
Frakkland mætir Aserbaídsjan á heimavelli á föstudagskvöld og Íslandi á mánudagskvöld eftir viku.