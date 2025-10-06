Íþróttir | Fótbolti | mbl | 6.10.2025 | 17:10

Vill meira frá Alberti

Albert Guðmundsson hefur oft spilað betur.
Albert Guðmundsson náði sér ekki almennilega á strik þegar Fiorentina mátti þola tap gegn Roma, 2:1, á heimavelli í efstu deild ítalska fótboltans í gær.

Albert lék aðeins fyrri hálfleikinn og náði lítið að ógna marki Róverja. Hann nældi sér í gult spjald á 43. mínútu og kom ekki út í seinni hálfleikinn.

„Vonandi getur Albert fundið sjálfstraustið, brosið og hæfileikana fyrir framan markið aftur í komandi landsleikjum gegn Úkraínu og Frakklandi,“ sagði Stefano Piolo knattspyrnustjóri Fiorentina á blaðamannafundi eftir leik.

