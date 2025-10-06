Íþróttir | Fótbolti | mbl | 6.10.2025 | 8:22

Vítaspyrna í súginn í slag stórveldanna

Christian Pulisic skýtur yfir úr vítaspyrnu í gærkvöldi.
Christian Pulisic skýtur yfir úr vítaspyrnu í gærkvöldi. AFP/Marco Bertorello

Juventus og AC Milan gerðu markalaust jafntefli í 6. umferð ítölsku A-deildarinnar í knattspyrnu karla í Tórínó í gærkvöldi. Christian Pulisic klúðraði vítaspyrnu fyrir gestina frá Mílanó.

Juventus er eftir leikinn með tólf stig í fimmta sæti og AC Milan er í þriðja sæti með 13 stig.

AC Milan hefði tyllt sér á toppinn með sigri en Bandaríkjamaðurinn Pulisic þrumaði boltanum yfir markið úr vítaspyrnu á 53. mínútu.

Hann hefur hafið tímabilið af miklum krafti enda kominn með fjögur mörk og tvær stoðsendingar í fyrstu sex deildarleikjum sínum fyrir AC Milan á tímabilinu.

mbl.is
Fleira áhugavert
Komu að umdeildri verðlækkun Demókratar ráði hvenær stofnanir opni á ný Rammasamningur við lækna í uppnámi Talning sýnir fá alvarleg slys á Höfðabakka
Fleira áhugavert
Ályktað 16 sinnum um nýjan Axarveg Rammasamningur við lækna í uppnámi „Flest ríki eru bara með her“ Sendir þjóðvarðlið til Chicago