Íþróttir | Fótbolti | mbl | 7.10.2025 | 8:22 | Uppfært 10:16

Leikmaður París SG ekki með gegn Íslandi

Mikael Egill Ellertsson og Bradley Barcola eigast við í leiknum …
Mikael Egill Ellertsson og Bradley Barcola eigast við í leiknum í síðasta mánuði. Ljósmynd/Alex Nicodim

Knattspyrnumaðurinn Bradley Barcola, kantmaður Parísar SG, hefur neyðst til að draga sig úr franska landsliðshópnum vegna meiðsla aftan í læri. Missir hann því af leik Frakklands gegn Íslandi í undankeppni HM 2026 á Laugardalsvelli í næstu viku.

Barcola, sem er 23 ára, byrjaði leik Frakklands gegn Íslandi í París þegar Frakkar unnu nauman 2:1-sigur í síðasta mánuði. Skoraði hann sigurmarkið í leiknum.

Stutt í leik við Ísland og stjörnunnar æfðu ekki
Frétt af mbl.is

Stutt í leik við Ísland og stjörnunnar æfðu ekki

Í stað Barcola hefur hinn 32 ára gamli Florian Thauvin hjá Lens verið kallaður inn í hópinn, en síðasti landsleikur Thauvins kom fyrir sex árum.

Eins og skýrt var frá í gær tóku Kylian Mbappé, sóknarmaður Real Madríd, og Ibrahima Konaté, miðvörður Liverpool, ekki þátt í æfingu franska liðsins í gær en gætu þó verið klárir í slaginn fyrir leiki gegn Aserbaísjan og svo Íslandi.

mbl.is
Fleira áhugavert
Starfsdagar leik- og grunnskóla verði samræmdir Milljarða vantar í landbúnaðinn Kristrún: Fer ekki í aðgerðir án samtals Ætlar að svara ákalli kennara
Fleira áhugavert
Nýtt félag boðar farþegaflug til og frá Íslandi Kanslari hótar að sniðganga Eurovision Kennaramenntun undirbýr nema verr en áður Starfsdagar leik- og grunnskóla verði samræmdir