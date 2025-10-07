Íþróttir | Fótbolti | mbl | 7.10.2025 | 14:52

Vegabréfinu stolið

Ronald Koeman landsliðsþjálfari og Memphis Depay, sem hefur ekki getað …
Ronald Koeman landsliðsþjálfari og Memphis Depay, sem hefur ekki getað skilað sér á æfingar. AFP/Koen van Weel

Knattspyrnumaðurinn Memphis Depay, sóknarmaður Corinthians í Brasilíu og hollenska landsliðsins, gat ekki ferðast frá Brasilíu til Hollands á sunnudagskvöld vegna þess að vegabréfi hans var stolið.

Depay átti að koma til móts við hollenska landsliðið í gær þar sem liðið á leiki gegn Möltu og Finnlandi í undankeppni HM 2026 í vikunni.

Ekkert varð hins vegar af því þar sem Depay tilkynnti lögreglyfirvöldum í Sao Paulo að vegabréfi hans hafi verið stolið.

Leikur á Möltu á fimmtudag

Í tilkynningu frá hollenska knattspyrnusambandinu kom fram að Depay væri að gera allt sem í sínu valdi stæði til þess að skila sér til Hollands eins fljótt og auðið er.

Leikur Hollands gegn Möltu er á útivelli á fimmtudagskvöld og hefur sóknarmaðurinn því knappan tíma til þess að geta tekið þátt í undirbúningi liðsins fyrir leikinn.

Depay er markahæsti leikmaður í sögu hollenska landsliðsins með 52 mörk í 104 landsleikjum.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Það vilja auðvitað allir sjá lægri vexti“ Þjóðaröryggisráð fundaði um óæskilega dróna Þyrlan flutti tvo frá Grundarfirði á bráðamóttöku Enska ráðandi eftir nokkra áratugi að óbreyttu
Fleira áhugavert
Krefst lífstíðardóms yfir Íslendingnum Kanslari hótar að sniðganga Eurovision „Þarf að gæta þess að gera mig ekki vanhæfan“ „Það vilja auðvitað allir sjá lægri vexti“