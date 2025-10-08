Leggur skóna á hilluna

Spænski knattspyrnumaðurinn Jordi Alba, leikmaður bandaríska félagsins Inter Miami, mun ljúka ferli sínum sem leikmaður. Samkvæmt frétt The Guardian tilkynnti Alba á þriðjudag að hann muni hætta eftir tímabilið.
Tíðindin koma nokkuð á óvart þar sem 36 ára gamli Alba skrifaði undir langtímasamning við Inter Miami í maí sem átti að gilda til loka tímabilsins 2027. Alba gekk til liðs við Inter Miami árið 2023 ásamt fyrrverandi liðsfélögum sínum frá Barcelona, Lionel Messi og Sergio Busquets.
Með Barcelona vann vinstri bakvörðurinn fimm sinnum spænsku úrvalsdeildina og fimm sinnum spænska bikarinn. Árið 2015 var hann í sigurliði Barcelona sem vann bæði Meistaradeild Evrópu og heimsmeistaramót félagsliða.
Alba á að baki 93 landsleiki fyrir Spán og skoraði í þeim níu mörk. Hann var í spænska landsliðshópnum á öllum stórmótum frá 2014-2022 og lék í þremur heimsmeistarakeppnum og þremur Evrópukeppnum þar sem hann varð Evrópumeistari með Spánverjum árið 2012.