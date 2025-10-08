Íþróttir | Fótbolti | mbl | 8.10.2025 | 13:15

Lenti í ryskingum

Leroy Sane í búningi Bayern München.
Leroy Sane í búningi Bayern München. AFP/Christof Stache

Þýski landsliðsmaðurinn í fótbolta Leroy Sané, leikmaður Galatasaray í Tyrklandi og fyrrverandi leikmaður þýska félagsins Bayern München, lenti í ryskingum við stuðningsmenn Bayern.

Sænski miðilinn Fotbolldirekt greinir frá.

Sané lék með Bayern München í fimm leiktíðir eftir að hann kom til þýska félagsins frá Manchester City árið 2020. Hann gekk í raðir Galatasaray í sumar á frjálsri sölu. Sané á að baki 70 landsleiki fyrir þýska landsliðið og hefur skorað í þeim 14 mörk.

Sané var staddur í München á dögunum á Októberfest-hátíðinni og er greint frá því að skorist hafi í odda milli hans og stuðningsmanna Bayern München.

Sané hafði þetta að segja við þýska miðilinn BIld um atvikið:

„Mér var ögrað og ég var móðgaður persónulega, félag mitt Galatasaray var móðgað. Mér var ýtt og það brutust út slagsmál í smátíma. Að sjálfsögðu hefði ég átt að bregðast öðruvísi við. Ég hefði auðvitað átt að hunsa þessa aðila og halda ró minni.“

mbl.is
Fleira áhugavert
Töluverð óvissa og beðið eftir Hæstarétti Norrænu ríkin taka öll þátt nema Ísland Skorar á ráðherra að bjarga börnunum Myndir: Rýkur upp úr jörðu við hringveginn
Fleira áhugavert
Stýrivextir Seðlabankans óbreyttir Munu slá sér á brjóst og segja „þetta tókst" Dýrkeypt ákvörðun Seðlabankans að mati Samtaka iðnaðarins Ísland fékk „sannarlega undanþágur“